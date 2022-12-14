МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидается, что в четверг центральный банк Китая в полном объеме продлит программу среднесрочного кредитования и четвертый месяц подряд оставит без изменений стоимость заимствований. Таков прогноз аналитиков, опрошенных Reuters.

Учитывая принятое ранее решение Народного банка Китая снизить резервные требования, наблюдатели считают, что у властей почти отсутствует мотивация для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в целях стимулирования восстановления экономики.

Согласно опросу 24 аналитиков, проведенному на этой неделе, 20 респондентов ожидают, что по итогам своего заседания в четверг Народный банк Китая оставит без изменений процентную ставку по программе однолетнего кредитования (MLF), на отметке 2,75%. Остальные четыре респондента ожидают небольшого снижения ставки.

По вопросу о том, в каком объеме будет продлена программа среднесрочного кредитования, мнения сильно разделились. Четырнадцать респондентов ожидают, что центральный банк в полном объеме продлит программу, составляющую 500 млрд юаней (71,85 млрд долларов). Среди остальных 10 аналитиков шестеро ожидают, что центральный банк осуществит новые вливания, превышающие объем кредитов, по которым подходит срок погашения, тогда как четверо ожидают лишь частичного продления программы.

"Мы считаем, что ликвидность на межбанковском рынке может оказаться под некоторым давлением в конце 2022 года, и Народный банк Китая может увеличить среднесрочные вливания ликвидности", — говорит Мэри Ся, аналитик UBS Securities, которая ожидает, что центральный банк в полном объеме продлит программу среднесрочного кредитования.

Обычно к концу года у китайских компаний повышается спрос на наличные для различных платежей и административных целей, что опустошает банковскую систему.

Некоторые трейдеры указывают на то, что в ноябре кредитование восстановилось, а это снижает необходимость в срочном стимулировании спроса.

Однако другие аналитики доказывают, что значительное смягчение антиковидных ограничений может вызвать перебои в экономической активности в целом.

"Очевидно, что баланс рисков для краткосрочного роста сместится в негативную сторону, если COVID-19 будет распространяться в Китае", — говорят аналитики Morgan Stanley.

"Это будет иметь негативные последствия для сферы услуг и потребления в 1-м или во 2-м квартале. В результате этого Народный банк Китая, очевидно, будет сохранять ликвидность на высоком уровне для поддержания роста", — добавляют они.