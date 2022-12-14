МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Криптоинвесторы и игроки глобального фондового рынка будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла после решения ведомства по ставке, пока же рост самой популярной криптовалюты — биткоина — поддерживается вчерашней американской макростатистикой, сказал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рынки ожидают данные по инфляции в США и решения ФРС по ставке

В среду рынки ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых запланирована на вечер. По данным CME Group, более 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов. Таким образом, показатель составит 4,25-4,5% годовых, при этом ставка повышалась уже четыре раза подряд на 75 базисных пунктов.

"13 декабря в США был опубликован инфляционный отчет за ноябрь. Поскольку ФРС США борется с инфляцией, то для регулятора данные по потребительским ценам играют ключевую роль при решении по денежно-кредитной политике. Поскольку биткоин относится к рискованным активам и имеет тесную связь с американским фондовым рынком, то он вслед за индексами поднимался до 18 тысяч долларов", — отмечает Антонов.

"Теперь фокус внимания инвесторов направлен на итоги заседания и пресс-конференцию Джерома Пауэлла. Будущее фондового и криптовалютного рынков будет зависеть от тона речи Пауэлла. Именно его выступление будет определяющим. Паре биткоин/доллар необходимо закрепиться выше 18,5 тысячи долларов. Только в этом случае "медвежьи" настроения начнут меняться и откроется дорога к 22,5 тысячи долларов", — считает аналитик.

К 13.45 мск биткоин на бирже Binance торгуется у отметки 17,82 тысячи долларов, следует из данных торгов.