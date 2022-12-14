МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мировые индексы в среду незначительно повышаются, пишет Reuters. Доллар упал после выхода данных, которые показали, что потребительские цены в США в ноябре практически не выросли. Это дало надежду на то, что центробанки в начале 2023 года прекратят повышать процентные ставки.

Вялая ценовая динамика последовала за ралли на рынках акций и резким падением доллара после публикации данных во вторник. Тем не менее нервозность, вызванная следующими шагами директивных органов, сдерживает настроение перед заседанием ФРС, которое состоится позже в среду, и решениями центробанков в Европе и Британии, которые будут приняты в четверг.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в прошлом месяце повысился на 0,1% — на 0,2 процентного пункта меньше, чем прогнозировали экономисты. За 12 месяцев по конец ноября общий CPI вырос на 7,1%. Это самые медленные темпы его роста примерно за год. Опубликованные сегодня данные показали, что инфляция в Британии в ноябре тоже просела больше, чем ожидалось.

Индекс MSCI All World прибавил 0,1%: на азиатских фондовых рынках отмечался подъем, а на европейских — снижение. В предыдущий день он подрос более чем на 1%.

На валютных рынках доллар вновь слабеет после того, как во вторник упал к корзине ведущих валют. На момент написания обзора он опустился к японской иене на 0,25% до 135,21. Евро укрепился к доллару на 0,21% до 1,065.

Текущий квартал может стать для индекса MSCI All World самым успешным с конца 2020 года. Это указывает на уверенность инвесторов в том, что проблемы, связанные с повышениями ставок центробанками, вскоре могут закончиться.

Между тем доллар с достигнутого в сентябре 20-летнего максимума откатился примерно на 9%. Индекс доллара снизился на 0,22% до 103,84 пункта после того, как во вторник упал до полугодового минимума 103,57 пункта.

Впрочем, инвесторы равнодушно отнеслись к вчерашним данным по инфляции и в среду, перед решением ФРС, придерживаются "выжидательного подхода", говорит Сюзанна Стритер, старший рыночный аналитик в Hargreaves Lansdown.

"Сначала на рынках было оживление, но потом, возможно, появилось понимание, что дальнейший путь необязательно будет легким, — говорит она. — Учитывая головокружительный рост, путь вниз на самом деле будет долгим".

Европейские индексы начали торги в минусе. Панъевропейский индекс Stoxx 600 просел на 0,5%, хотя вчера набрал 1,3%.

Фьючерсы на S&P 500 торгуются нейтрально. Во вторник индекс прибавил 0,7%.

В Азии индекс акций АТР от MSCI без учета Японии поднялся на 1,01%. Улучшению настроя способствовало смягчение в Китае ограничений, связанных с COVID-19.

Доходность 10-летних ориентирных гособлигаций США снизилась на 2 базисных пункта до 3,485%. Во вторник она упала на 11 базисных пунктов.

Судя по ценам на фьючерсы, рынки ожидают, что ФРС, которая в 19.00 по Гринвичу объявит свое решение, замедлит темпы повышения ставок. Тем не менее американский центробанк поднимет ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4,25%-4,5%.

После этого большая часть внимания будет переключена на точечный график прогнозов членов комитета, касающихся дальнейшей динамики ставок, а также на тон председателя Джерома Пауэлла во время его пресс-конференции.

"Рынок хочет знать, изменит ли ФРС свою позицию на точечном графике", — говорит Тарек Хоршани, глава по дилинговым операциям и первичным брокерским услугам в сингапурской фирме Maybank Securities. В сентябре медианный прогноз указывал на то, что ставка по федеральным фондам в следующем году достигнет своего пика на уровне примерно 4,6%. Однако многие аналитики полагают, что ФРС может пойти и дальше.

Нефть во вторник подорожала больше чем на 3%, но на момент написания обзора торговалась в целом нейтрально. Фьючерсы на нефть сорта Brent стоили 80,52 доллара за баррель, а на американскую сырую нефть — 75,34 доллара за баррель.

Биткоин во вторник отскочил, несмотря на арест основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которого американская прокуратура обвиняет в мошенничестве. На момент написания обзора биткоин подорожал на 0,21% до 17 810 долларов.