МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В среду цены на алюминий, медь и другие промышленные металлы снижаются. Как сообщает Reuters, рынок обеспокоен ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае на фоне смягчения антиковидных мер.

В 11.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME торговались с понижением на 1%, по 2436,50 доллара за тонну. На предыдущей сессии котировки прибавили 2%.

Медь на LME торговалась с понижением на 0,1%, по 8487 долларов за тонну после роста во вторник до самого высокого уровня с 23 июня.

"Эпидемиологическая ситуация в Китае пока не совсем ясна", — отметил Джорди Уилкс, глава исследовательского подразделения в Sucden Financial.

"Становится понятнее позиция властей КНР в отношении COVID. Однако мы наблюдаем сильное расхождение настроений на рынке и фактических фундаментальных показателей", — добавляет он.

Неделю спустя после того, как власти Пекина начали ослаблять антиковидные ограничения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о наступающих "весьма трудных" временах, а государственные СМИ Китая сообщили о госпитализации тяжелых больных. Это усилило опасения относительно новой волны пандемии.

Сокращение премий на физическом рынке может говорить об ослаблении спроса, отметил Сони Кумари, стратег-аналитик ANZ Research.

Премия за медь в китайском порту Яншань упала до 55,50 доллара за тонну, минимума с июня. В октябре премия достигала 152,50 доллара.

Инвесторы нервничают перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Ожидается, что центральный банк замедлит темпы повышения процентных ставок.

"Над рынком по-прежнему нависают тучи. Пока неясно, полностью ли заложено в цены ужесточение денежно-кредитной политики и существуют ли перспективы стагфляции", — подчеркнул Уилкс.

Индекс доллара снижается на фоне данных, указавших на более низкую, чем ожидалось, инфляцию в США, что ограничивает потенциал снижения цен на металлы, номинированные в американской валюте.

Между тем никель торговался с понижением на 0,4%, по 28 180 долларов за тонну, цинк подешевел на 1,5%, до 3269,50 доллара за тонну, свинец упал на 2%, до 2162,50 доллара за тонну, а олово снизилось в цене на 1%, до 24 400 долларов за тонну.