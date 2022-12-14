МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в США в среду упала на 1%, продемонстрировав самое сильное однодневное снижение с конца марта 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса закрывались офисы и школы, передает Reuters.

Согласно данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA), средняя общенациональная розничная цена на бензин в США опустилась до 3,214 доллара за галлон, минимума за более чем 14 месяцев.

Сезонное снижение цен на бензин усилилось из-за более слабого, чем обычно, спроса. Потребление в США упало до минимума для текущего времени года с 1998 года (за исключением 2020 года), согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Снижение спроса связано с более высокой эффективностью топлива в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе — с метелями, охватившими страну.

Кроме того, Европа может экспортировать избыток топлива в США. Запасы бензина в Штатах выросли по итогам пятой недели подряд, а их объем превышает показатели годичной давности.