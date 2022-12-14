МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Chevron Corp создает совместное предприятие со шведской инвестиционно-девелоперской компанией Baseload Capital для разработки геотермальных проектов в США, сообщили компании в среду, передает Rueters.

Геотермальная энергия, которая использует тепло земли, в настоящее время составляет менее 1% в структуре энергетики Соединенных Штатов. По данным Министерства энергетики США, если ее использовать, то к 2050 году она может производить 8,5% всей электроэнергии в стране.

Обе компании определили первый проект в Уипа-Хиллс, штат Невада, и будут искать возможности для развития в округе Эсмеральда, где уже проводятся геотермальные исследования и углубленная разведка.

Компания Chevron стала стратегическим инвестором Baseload Capital в 2021 году и начала пилотный проект по развитию производства энергии с низким уровнем выбросов диоксида углерода на калифорнийском нефтегазовом месторождении Сан-Ардо.