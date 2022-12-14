Цена на золото ускорила снижение на результатах заседания ФРС
Цена на золото в среду ускорила снижение на процент на фоне результатов заседания ФРС
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду вечером приблизительно на 1%, темпы снижения ускорились после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,2 доллара, или на 0,67%, до 1813,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,5% — до 23,87 доллара за унцию.
До публикации решения ФРС золото и серебро показывало слабую динамику на уровне приблизительно в 1821 доллар и 24,1 доллара за унцию соответственно.
ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых.
Следующее заседание ФРС США пройдет 31 января-1 февраля 2023 года.