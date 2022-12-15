МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в ходе азиатской сессии четверга на фоне укрепления доллара США. Как сообщает Reuters, вероятность дальнейшего повышения процентных ставок ведущими центральными банками усилила беспокойство по поводу спроса.

Около 07.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 64 цента, или 0,8%, по 82,06 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI снизились в цене на 73 цента, или 0,9%, до 76,55 доллара за баррель.

Давление на цены оказало укрепление доллара, делающее нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду заявил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки и в следующем году, даже если экономика США войдет в рецессию.

"Цены на нефть в четверг находятся под давлением, поскольку жесткая риторика ФРС вызвала опасения относительно замедления темпов роста экономики. На этом фоне доллар растет, а сырьевые товары дешевеют", — отметила Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

Кроме того, данные по экономике Китая за ноябрь "оказались намного более слабыми, чем ожидалось, что омрачает перспективы спроса", добавила эксперт.

Согласно опубликованным в четверг данным, промышленное производство и розничные продажи в Китае в ноябре продолжили сокращаться. Оба показателя оказались ниже прогнозов и опустились до самых низких уровней за шесть месяцев. Экономическая активность в Китае замедлилась на фоне роста числа новых случаев коронавируса.

Между тем канадская компания TC Energy Corp объявила о возобновлении прокачки нефти по участку трубопровода Keystone. На прошлой неделе трубопровод был приостановлен из-за утечки более 14 000 баррелей нефти в Канзасе.

Потенциал снижения цен ограничен, поскольку в Международном энергетическом агентстве (IEA) ожидают восстановления спроса на нефть в Китае в следующем году после снижения на 400 000 баррелей в день в этом году.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 3-9 декабря более чем на 10 млн баррелей. Это самый значительный рост запасов с марта 2021 года.

Запасы бензина в США подскочили на 4,5 млн баррелей, до 223,6 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1,4 млн баррелей, до 120,2 млн баррелей.

"Коммерческие запасы нефти выросли на фоне сокращения загруженности НПЗ", — отметили аналитики Citi.

По их словам, запасы нефтепродуктов увеличились, поскольку спрос со стороны конечных потребителей продолжает сокращаться на фоне высоких цен, а чистый экспорт вырос.