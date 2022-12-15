МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" выплатила дивидендов и купонов по замороженным иностранным ценным бумагам на 120 миллионов долларов, рассказал журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов. СПБ Биржа допустит к торгам бумаги из Индии, Бразилии и Мексики

"СПБ биржа" в октябре сообщала о начале процесса подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь американским.

"Всего 120 миллионов долларов выплачено по корпоративным действиям (дивиденды по акциям и купоны по еврооблигациям — ред.), из них 30 миллионов — это дивиденды по американским бумагам", — сообщил Горюнов.

При этом не выплачено всего 36 миллионов долларов, из которых 34 миллиона долларов — это дивиденды по американским бумагам, и еще 2 миллиона долларов — купоны по евробондам и выплаты по другим бумагам.