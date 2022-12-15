"СПБ Биржа" назвала сумму дивидендов и купонов по иностранным бумагам
"СПБ Биржа" выплатила дивидендов и купонов по иностранным бумагам на 120 миллионов долларов
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" выплатила дивидендов и купонов по замороженным иностранным ценным бумагам на 120 миллионов долларов, рассказал журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов.
"СПБ биржа" в октябре сообщала о начале процесса подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь американским.
"Всего 120 миллионов долларов выплачено по корпоративным действиям (дивиденды по акциям и купоны по еврооблигациям — ред.), из них 30 миллионов — это дивиденды по американским бумагам", — сообщил Горюнов.
При этом не выплачено всего 36 миллионов долларов, из которых 34 миллиона долларов — это дивиденды по американским бумагам, и еще 2 миллиона долларов — купоны по евробондам и выплаты по другим бумагам.