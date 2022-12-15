МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе растут на фоне прогнозов морозной погоды, которая может установиться в регионе до Рождества, передает Reuters. Кроме того, конкуренция на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) начинает усиливаться.

В ходе торгов четверга котировки фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF росли на 3,3%, вернув утраченные ранее позиции. В начале следующей недели ожидается более теплая погода, однако затем температуры воздуха в Северной Европе и Великобритании могут опуститься ниже сезонной нормы, сообщили в Maxar.

Холодная погода, установившаяся в Северо-Западной Европе, привела к увеличению спроса на газ для отопления помещений в условиях сокращения трубопроводных поставок из России. Европа расходует запасы, накопленные за лето и осень. Кроме того, объемы импорта СПГ достигли максимума для текущего времени года. Однако внимание инвесторов переключается на перспективы предложения в следующем году.

Конкуренция за поставки СПГ может усилиться, поскольку власти Китая смягчают антиковидные меры, что может поспособствовать увеличению спроса на газ в стране. Китай уже закупил несколько партий СПГ с поставкой в следующем году. Увеличение поставок СПГ в Европу в этом году произошло на фоне ослабления спроса в Азии. Мировое предложение СПГ существенно не увеличится до середины десятилетия.

"Цены на сырьевые товары (газ и электроэнергию) останутся высокими из-за сокращения предложения, связанного с геополитическими факторами", — отметили аналитики Sanford C Bernstein & Co.

Газохранилища в Европе заполнены на 87%. За первый месяц отопительного сезона заполненность хранилищ упала примерно на 9 процентных пунктов. Потребление природного газа в Великобритании 13 декабря достигло максимума для текущего времени года, согласно данным Национальных электросетей Великобритании.

Около 09.29 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 2,3%, по 134,51 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на газ в Великобритании выросли в цене на 2,3%.