МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Британский фунт и доходность гособлигаций Великобритании упали после того, как в четверг Банк Англии повысил ключевую процентную ставку до 3,5%, при этом повышение наблюдается девятый раз подряд, сообщило агентство Reuters.

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов в попытке вернуть рекордную инфляцию к целевому уровню в 2%. Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что потребительская инфляция в ноябре немного снизилась с самого высокого уровня за 41 год.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,9%, по 1,2305. Она торговалась с понижением на 0,7% до заявления Банка Англии. В среду пара фунт/доллар достигла самого высокого уровня за шесть месяцев на 1,2446. Пара евро/фунт сегодня выросла на 0,3%, до 0,8618.

Доходность гособлигаций в целом снизилась, при этом доходность 10-летних облигаций достигла сессионного минимума 3,212% после заявления центробанка.

Фондовый индекс FTSE 100 на момент написания статьи торговался с понижением на 0,5%, а индекс FTSE 250 — с понижением на 0,4%.