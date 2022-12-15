МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 продолжил снижаться в четверг после того, как руководители Банк Англии большинством голосов повысили ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов в попытке ускорить возвращение инфляции к целевому уровню, передает Reuters.

Индекс FTSE 100 после заявления Банка Англии немного восстановился и на момент написания обзора терял 0,4%. Фунт понизился на 0,9%.

Как и ожидалось, Банк Англии повысил ключевую ставку девятый раз подряд, с 3% до 3,5%. Члены Комитета по денежно-кредитной политике поддержали решение о повышении ставки большинством в 6 против 3 голосов. Комитет также заявил, что могут быть необходимы "дальнейшие повышения ключевой ставки", чтобы преодолеть внутреннее инфляционное давление со стороны цен и заработков, которое, как опасаются в банке, может оказаться устойчивым.

Макроданные на этой неделе показали, что потребительская инфляция в Великобритании в ноябре немного откатилась с 41-летнего максимума, достигнутого в октябре.

"Дело не в том, что в Великобритании как-то поменялась динамика повышения ставок. Восприятие направления ставок осталось таким же, и в этом отношении влияние на рынок акций несущественно, — пояснил Вивек Пол, старший инвестиционный аналитик BlackRock Investment Institute по Британии. — Более серьезный вопрос заключается в том, отражают ли текущие котировки полностью тот ущерб, который, вероятно, нанесет рецессия, которая уже маячит на горизонте".

Мировые фондовые рынки снизились после того, как Федеральная резервная система США заявила, что продолжит повышать процентные ставки, возродив опасения насчет возможной рецессии из-за ужесточения политики.

FTSE 250, больше ориентированный на внутренний рынок, также замедлил спад и на момент написания обзора потерял 0,3%. Банковский сектор упал на 1,3% вслед за снижением доходности британских гособлигаций.

Акции HSBC подешевели на 1,5%. Несколько его гонконгских инвесторов ищут поддержки для резолюции о восстановлении дивидендов банка до допандемийного уровня и выделении активов. Они хотят, чтобы документ был принят на ежегодном собрании акционеров, которое состоится в 2023 году.

Бумаги Currys потеряли 4,8% после того, как ретейлер электрических товаров понизил годовой прогноз прибыли из-за неблагоприятной ситуации на зарубежных рынках.