МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером опускается приблизительно на 2%, свидетельствуют данные торгов. Рынки обрабатывают результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Золото дешевеет после заседания Федрезерва США

По состоянию на 19.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 32,45 доллара, или на 1,78%, — до 1 786,25 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,54% — до 23,282 доллара за унцию.

В среду ФРС объявила об ожидаемом повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что Федрезерв считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

Повышение ставки традиционно приводит к укреплению доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,65%, до 104,45 пункта. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте.