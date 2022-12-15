МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В четверг цены на природный газ в США выросли примерно на 4% ввиду более крупного, чем ожидалось, сокращения запасов в хранилищах США на отчетной неделе, сообщило агентство Reuters. Кроме того, поставки газа в экспортные СПГ-терминалы выросли до 6-месячного максимума, а добыча газа упала до 2-месячного минимума из-за сильного похолодания на территории от Северной Дакоты до Техаса, вызвавшего промерзание нефтяных и газовых скважин.

Цены растут, несмотря на прогнозы менее холодной, чем обычно, погоды и более слабого, чем ожидалось ранее, спроса на отопление в конце декабря.

Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы на неделе 3-9 декабря сократились на 50 млрд кубических футов. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 45 млрд кубических футов. Год назад запасы снизились на 83 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —93 млрд кубических футов.

Общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 3,412 трлн кубических футов. Это на 0,4% ниже по сравнению со среднем 5-летним показателем (3,427 трлн кубических футов).

В 15.42 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 24,3 цента, или 3,8%, до 6,673 доллара за млн БТЕ. В среду котировки прибавили более 7%.

За истекший период года котировки газа на NYMEX выросли примерно на 80%.

В Европе газ торгуется по 42 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 33 доллара.