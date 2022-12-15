МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы сегодня снизились, доллар США вырос, а доходность казначейских облигаций США сократилась, пишет Reuters. Ключевые центробанки приняли последние в этом году решения насчет денежно-кредитной политики, повысив процентные ставки.

Накануне ФРС США заявила, что ставки, как она ожидает, будут оставаться повышенными длительное время, а сегодня стало известно, что розничные продажи в США сократились в ноябре сильнее, чем ожидалось. Вероятно, это расплата за сентябрьский рост. Тем временем на рынке труда спрос все еще превышает предложение.

"Ажиотажные покупки всех рисковых активов довольно быстро закончились. Кратковременная тревожность насчет инфляции/ее сокращения временно ушла с повестки дня, и рынок устремил взор в будущее в поисках новых катализаторов", — отмечает Кристиан Хоффман, портфельный менеджер и управляющий директор Thornburg Investment Management в Санта-Фе.

Фондовые индексы США снижаются. Dow Jones Industrial Average просел на 2%, S&P 500 потерял около 2,25%, а Nasdaq Composite — 2,7%.

Банк Англии в девятый раз подряд и в восьмой раз за этот год повысил процентные ставки. Центробанк заявил, что несмотря на прохождения пика инфляции в Великобритании, потребуются дальнейшие повышения.

ЕЦБ также повысил ставки на половину процентного пункта. Это уже четвертое повышение подряд. Центробанк также обозначил планы сокращения раздутого баланса с марта, надеясь, что повышение стоимости заимствований в итоге остановит вышедшую из-под контроля инфляцию.

Фунт снизился к доллару на 1,67%. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии 6 голосами из 9 одобрил повышение ставок на половину пункта до 3,50%. Итоги голосования говорят об отсутствии единодушия среди законодателей относительно вопросов инфляции, роста зарплат и замедления экономики.

"Степень разногласий в комитете — это откровение, — заметил Филип Шоу, экономист Investec. — Расхождения в позиции законодателей в конце цикла повышений ставок являются нормой, но они затрудняют прогнозирование степени повышения ставок".

Доллар, который с начала 4-го квартала снизился почти на 7%, сегодня укрепился на 0,66% на фоне жесткого настроя ФРС, отскочив от полугодовых минимумов, достигнутых ранее на этой неделе.

Евро тоже стабилизировался: он снизился на 0,3% до 1,0649 доллара, но по-прежнему близок к вчерашнему пику более чем за шесть месяцев — 1,0695 доллара.

В Европе фондовые индексы откатились, а доходность облигаций повысилась. Индекс STOXX снизился примерно на 2,7% под давлением акций тяжеловесов во всех секторах.

Всемирный индекс MSCI на момент написания статьи упал на ",3% и может завершить с потерями второй день подряд. Накануне откат на Уолл-стрит спровоцировал снижение S&P 500 на 0,6%.

При этом мировые рынки акций за этот квартал прибавили почти 12%, что является лучшим квартальным результатом за два года. Такая динамика основана на предположениях, что инфляция постепенно сдаст позиции, а ФРС вскоре заявит, что быстрое повышение ставок не требуется.

Вчера ФРС повысила ориентирную ставку кредитования на половину процентного пункта, как и предполагалось, но заявила, что ожидает пик ставки на уровне выше 5%. В последний раз ставка была на таком высоком уровне в 2007 году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что центробанк в следующем году, вероятно, продолжит повышать процентные ставки, хотя экономика и движется к рецессии. По его словам, будет еще хуже, если ФРС не будет еще активнее бороться с инфляцией.

Доходность 10-летних гособлигаций США понизилась на 5,1 базисного пункта до 3,454%, а доходность 2-летних бондов —на 6,7 б. п. до 3,473%.

"Наше основное наставление инвесторам — быть осторожным, — заявил Джеймс Деммерт, инвестиционный директор в нью-йоркском офисе Main Street Research. — ФРС пытается организовать мягкую посадку для экономики, но, на наш взгляд, это с высокой долей вероятности ей не удастся и в 2023 году произойдет рецессия".

Нефть растеряла часть прироста среды, составившего 2,5% и связанного с прогнозируемым восстановлением спроса на энергоносители в следующем году. Такой прогноз обусловлен возобновлением нормальной работы в Китае после карантинов.

Однако в ноябре экономика Китая продолжила сбавлять обороты: промышленное производство замедлилось, а розничные продажи вновь сократились на фоне роста заболеваемости COVID-19 и масштабных ограничений на передвижение.

Нефть WTI подешевела примерно на 1% до 76,51 доллара за баррель, а Brent — на 0,77% до 82,06 доллара.

На фоне укрепления доллара золото снизилось в цене. Спотовые цены на золото опустились на 1,6% до 1778,5 доллара за унцию, минимума за неделю.