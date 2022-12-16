МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В пятницу золото торгуется с повышением на фоне ослабления доллара. Однако по итогам недели котировки могут снизиться, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США намерена повышать процентные ставки более продолжительный период времени, пишет Reuters.

Около 06.21 по Гринвичу цены на золото на рынке спот выросли на 0,2%, до 1780,78 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, до 1789,00 долларов за унцию.

Индекс доллара упал на 0,2%, делая золото дешевле для держателей других валют.

Цены на металл пытаются стабилизироваться, однако волатильность на фоне инфляции и перспектив процентных ставок оказывает давление на рынок, отметил Клиффорд Беннетт, старший экономист ACY Securities.

С начала этой недели котировки золота потеряли около 1%, резко отступив от максимума за 5,5 месяцев. В среду ФРС, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки и в следующем году, даже если экономика США войдет в рецессию.

Центральные банки Европы вслед за ФРС поумерили темпы повышения процентных ставок, намекнув также на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики даже в случае ослабления экономической активности.

Золото традиционно считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков и экономической неопределенности. Однако повышение процентных ставок обычно ослабляет привлекательность этого металла, поскольку возрастают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Между тем вечером в четверг Индия повысила тарифы на импорт золота и серебра. Индия занимает первое место в мире по импорту серебра и второе — по потреблению золота.

Серебро подорожало на 0,2%, до 23,00 долларов за унцию, но с начала недели потеряло 2%.

Цены на платину выросли на 0,6%, достигнув 1000,54 доллара за унцию. Палладий вырос в цене на 1,5%, до 1817,88 доллара за унцию, однако нацеливается на самое крупное недельное снижение за два месяца.

Риски рецессии будут ослаблять промышленный спрос, и это может особенно сильно сказаться на рынке платины и палладия в связи с их применением в автоиндустрии, считает Илья Спивак из Tastytlive.