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https://1prime.ru/Financial_market/20221216/839199574.html
В ЕЦБ заявили, что борьба с инфляцией еще не закончена
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Франсуа Вильруа де Гало, член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Франции, заявил в пятницу о том, что борьба с инфляцией еще не закончена. По его словам, рост цен должен... ПРАЙМ, 16.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Франсуа Вильруа де Гало, член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Франции, заявил в пятницу о том, что борьба с инфляцией еще не закончена. По его словам, рост цен должен достичь пика в первой половине 2023 года, прежде чем начать снижаться, передает Reuters.
"Мы намерены вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% к концу 2024 года — к концу 2025 года", — сказал Вильруа в интервью радиостанции BFM Business.
В четверг Европейский центральный банк замедлил темпы повышения процентных ставок, но подчеркнул, что еще предстоит значительное ужесточение денежно-кредитной политики. Он также представил планы вывода ликвидности из финансовой системы в рамках борьбы с галопирующей инфляцией.
Вслед за аналогичными мерами Федеральной резервной системы США и Банка Англии ЕЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, и теперь она составляет 2%.