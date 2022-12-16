МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Франсуа Вильруа де Гало, член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Франции, заявил в пятницу о том, что борьба с инфляцией еще не закончена. По его словам, рост цен должен достичь пика в первой половине 2023 года, прежде чем начать снижаться, передает Reuters.

"Мы намерены вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% к концу 2024 года — к концу 2025 года", — сказал Вильруа в интервью радиостанции BFM Business.

В четверг Европейский центральный банк замедлил темпы повышения процентных ставок, но подчеркнул, что еще предстоит значительное ужесточение денежно-кредитной политики. Он также представил планы вывода ликвидности из финансовой системы в рамках борьбы с галопирующей инфляцией.

Вслед за аналогичными мерами Федеральной резервной системы США и Банка Англии ЕЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, и теперь она составляет 2%.