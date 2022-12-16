МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе снижаются, поскольку обильное предложение и высокая заполненность хранилищ нивелируют влияние холодной погоды, установившейся в регионе, сообщает Reuters.

В ходе торгов пятницы котировки фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF опускались на 6,4%. Цены на газ в Европе могут показать недельное снижение после роста по итогам четырех недель подряд. На фоне холодной погоды электроэнергетические компании более активно расходуют запасы, чтобы удовлетворить растущий спрос, однако уровень заполненности хранилищ в ЕС остается выше обычных значений и составляет 86%. Кроме того, объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) находится на максимуме для текущего времени года.

В начале следующей недели ожидается потепление, однако затем Европе придется вновь задействовать запасы газа, поскольку прогнозируется, что перед Рождеством в Великобританию и Северную Европу придут морозы. Холодная погода стала испытанием для Европы в период энергетического кризиса, который оказал давление на экономику еврозоны и привел к увеличению стоимости жизни.

Чтобы справиться с кризисом, лидеры ЕС в четверг поддержали меры по ограничению цен на газ после нескольких месяцев споров. Он призвали министров энергетики утвердить пакет мер сдерживания цен на энергоносители на заседании, которое состоится в понедельник. Тем не менее страны пока не определились с уровнем потолка цен.

Около 07.40 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 5%, по 128 евро за мегаватт-час.