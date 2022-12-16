МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно снижением, следуя динамике рынков Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Reuters: рынкам в этом году не видать ралли Санта-Клауса

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02% — до 3 167,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2 039,52 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,42%, до 19 450,67 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,04% — до 2 360,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 7 148,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,87%, до 27 527,12 пункта.

Торги в Азии сдержала динамика основных американских фондовых рынков, которые в четверг закрылись падением примерно на 2-3%.

На текущей неделе три крупных мировых центробанка в очередной раз повысили ставки, допустив дальнейшее ужесточение, что усилило риски рецессии и сдерживает склонность трейдеров к риску. Повышение ставок связано с высокой инфляцией. СМИ допустили рост инфляции в Японии до максимума за 40 лет

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. А накануне свои ставки повысили Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии – также на 50 базисных пунктов, до 2,5% и 3,5% соответственно.

"Забудьте об инфляции, азиатские трейдеры теперь беспокоятся по поводу глобальной рецессии, которая может оказаться очень разрушительной для экономики из-за сокращения экспортного канала", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).