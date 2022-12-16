МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Дилеры на рынке золота в Индии на этой неделе предлагали драгоценный металл с более высоким дисконтом, чтобы привлечь покупателей, не торопящихся заключать сделки на фоне скачка котировок, сообщило агентство Reuters. В Китае же премии, учитываемые в ценах на золото, оставались высокими благодаря планам Пекина по открытию экономики.

Золото в Индии на этой неделе можно было купить с дисконтом примерно в 25 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 20 долларов. Таким образом предлагаемый дисконт достиг самого высокого за месяц уровня.

Неожиданный рост официальных цен на золото застал покупателей врасплох, и они откладывали покупки на более поздний срок, отметил Ашок Джан из Chenaji Narsinghji.

"Покупатели ожидают коррекции", — добавил он.

Цены на золото на индийском рынке ранее на неделе достигли самого высокого уровня с марта.

Укрепление котировок негативно отразилось на спросе в сезон бракосочетаний, и покупатели занимали выжидательную позицию, сказал дилер на рынке золота из Мумбаи.

В Китае золото можно было купить с премией в 10-20 долларов за унцию по сравнению с международными спот-ценами. На прошлой неделе премия составляла 10-25 долларов за унцию.

"Китай продолжает смягчать антиковидные ограничения, и на это хорошо реагирует спрос. Тем не менее покупательская активность была ограничена в то время, как спот-цены превышали 1800 долларов. Если цены будут удерживаться ниже этого уровня, спрос будет расти", — считает Питер Фанг из Wing Fung Precious Metals.

Пекин планирует нарастить внутреннее потребление и увеличить инвестиции, сообщили в среду в государственном информагентстве Синьхуа.

Спрос должен вырасти, поскольку Китай анонсировал стратегические меры по увеличению внутреннего спроса, отметил Бернард Син, региональный руководитель подразделения Greater China, входящего в MKS PAMP.

"Гонконг также отказался от системы '0+3' (три дня самонаблюдения без карантина). Это заметно упростило поездки в Китай", — добавил он.

В Гонконге золото продавалось с премией в 0-2,50 доллара. В Сингапуре золото можно было купить с премией в 1,50-3,00 доллара.

В Японии премия составляла 0-0,50 доллара за унцию.

Торги на местном рынке проходили довольно спокойно, участники ждали новых ориентиров, отметил один из токийских трейдеров.