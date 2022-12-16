МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу растут, однако они могут продемонстрировать самое значительное недельное падение с середины ноября. Ряд центральных банков на этой неделе просигнализировал о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. Цены на золото могут снизиться по итогам недели

Около 12.17 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1782,61 доллара за унцию. С начала недели золото подешевело на 0,8%, достигнув 7-дневного минимума в ходе предыдущей сессии.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,3%, по 1792,70 доллара за унцию.

Между тем в Commerzbank ожидают, что цены на золото будут откатываться к 1750 долларам до тех пор, пока не станет понятно, когда Федеральная резервная система (ФРС) завершит цикл повышения процентных ставок. К концу 2023 года цены на золото могут вырасти до 1850 долларов, полагают в банке.