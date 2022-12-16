МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В пятницу цены на нефть потеряли почти 3%, в то время как рынок оценивает последствия повышения процентных ставок центральными банками, передает Reuters. Однако по итогам недели котировки могут продемонстрировать ралли на фоне опасений по поводу перебоев с поставками и надежд на восстановление спроса в Китае.

В 13.34 по Гринвичу фьючерсы на Brent подешевели на 2,08 доллара, или на 2,6%, до 79,13 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI упали в цене на 2,07 доллара, или на 2,7%, до 74,04 доллара за баррель.

"Сейчас на нефтяном рынке очень много драйверов. На предстоящих выходных доминирующим станет ухудшение экономических перспектив вследствие склонности центральных банков к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, о которой стало известно на этой неделе", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.