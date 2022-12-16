МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет в пределах 1%, но показывает снижение за неделю с понедельника, свидетельствуют данные торгов. Рынки обрабатывают результаты заседаний мировых центробанков. Цены на золото демонстрируют значительное недельное падение

По состоянию на 19.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,9 доллара, или на 0,72%, — до 1 800,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на символические 0,01% — до 23,302 доллара за унцию.

Тем не менее, с понедельника золото показывает снижение примерно на 0,6%, первое после трех недель роста.

Трейдеры ожидают дальнейших мер крупных мировых центробанков по монетарной политике, регуляторы продолжают поднимать ставки на фоне высокой инфляции в мире.

Ранее на неделе на 50 базисных пунктов ставку повысила Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг — Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений.