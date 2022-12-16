МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу ослаб против американского на фоне потери инвесторами склонности к риску, сообщило агентство Reuters. Решения сразу нескольких ведущих центральных банков о повышении процентных ставок на этой неделе возобладали над данными, указавшими на более высокие, чем ожидалось, оптовые продажи в Канаде.

Канадский доллар торговался с понижением на 0,1%, по 1,3675 за доллар США, или по 73,13 американского цента. Ранее он торговался в диапазоне 1,3618-1,3687. По итогам недели канадский доллар может потерять 0,2%.

"Эта неделя была достаточно волнующей для рынков, — отмечает Шон Осборн, главный валютный аналитик Scotiabank. — Наибольшее влияние на канадскую валюту оказывает склонность инвесторов избегать рисков".

Мировые фондовые индексы торгуются вблизи минимумов за один месяц, а инвесторы на рынках гособлигаций предпочитают продавать. В четверг несколько центральных банков повысили процентных ставки и просигнализировали о том, что борьба против инфляции еще не завершена.

Канада является крупным производителем сырьевых товаров, в том числе нефти, и поэтому ее валюта чутко реагирует на изменения в настроениях инвесторов. Нефть WTI в пятницу торговалась со снижением на 2,9%, по 73,93 доллара США за баррель.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Национальным бюро статистики Канады, оптовая торговля в стране в октябре выросла на 2,1% по сравнению с сентябрем. Экономисты прогнозировали ее рост на 1,3%. В натуральном выражении оптовые продажи выросли на 0,9%.

Банк Канады заявил, что экономика страны по-прежнему перегрета, хотя поступающие данные и указывают на то, что ужесточение денежно-кредитной политики охлаждает чувствительные к уровню процентных ставок сегменты экономики, в том числе жилищный сектор.

Доходность канадских гособлигаций выросла по всей кривой вслед за доходностью казначейских облигаций США. Доходность 10-летних бумаг повысилась на 3,9 базисного пункта, до 2,828%.