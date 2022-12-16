МОСКВА, 16 декабря — ПРАЙМ. Котировки природного газа в пятницу снижаются. В течение недели газ торговался волатильно на прогнозах менее сильного, чем ожидалось ранее, снижения температур воздуха позднее в декабре, передает Reuters.

Динамика цен на природный газ в США в этом году обещает быть самой волатильной в истории наблюдений. Подразумеваемая и историческая волатильность могут достичь рекордных максимумов в 2022 году, так как стремительный рост цен на природный газ на мировом рынке усилил спрос на американский СПГ.

Падение цен в пятницу происходит, несмотря на рост поставок газа в экспортные СПГ-терминалы и падение добычи природного газа вследствие сильного похолодания на территории от Северной Дакоты до Техаса, вызвавшего промерзание нефтяных и газовых скважин.

По словам трейдеров, основная неопределенность на рынке по-прежнему касается возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе. В компании надеются, что это произойдет в конце года.

В четверг объем поставок природного газа в экспортные СПГ-терминалы США составили 13 млрд кубических футов в день. Это самый высокий уровень с 4 июня, тогда как работа терминала Freeport была остановлена 8 июня.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в США около 15.15 по Гринвичу торговались с понижением на 42,1 цента, или 6%, по 6,549 доллара за млн БТЕ.

В понедельник и вторник котировки выросли боле чем на 5%, затем снизились более чем на 7% в среду, а в четверг продемонстрировали повышение на 8%. По итогам недели контракты повысились примерно на 4%, тогда как по итогам предыдущей недели они упали на 1%.