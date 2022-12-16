МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным биржевым индексам, а курс рубля, по их прогнозам, вырастет к доллару и евро, но слегка снизится к юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций стабилизировался после ощутимого падения

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе упадут на 2%, до 2090 пунктов, и на 1,6%, до 1022 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent сползет на 0,5 доллара, до 78,5 доллара за баррель, курс евро на форексе – в пределах 0,5 цента, до 1,059 доллара, доллара к валюте КНР – останется около 6,97 юаня, оценивают аналитики.

Курс доллара снизится на 20 копеек, до 64,45 рубля, юаня — подрастет на 1 копейку, до 9,29 рубля, евро упадет на 80 копеек, до 68,26 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"В условиях сохранения жесткой риторики от основных регуляторов, мировым рынкам будет сложно продемонстрировать рост. Тем не менее, рынок фьючерсов, например, с недоверием относится к заявлениям ФРС и рассчитывает на более низкое значение базовой процентной ставки в следующем году. Если тренд на снижение инфляционного давления подтвердится в ближайшие два-три месяца, это может стать поводом для смягчения риторики центробанков, а до этого момента, вероятно, сохранится жесткая позиция", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Ралли в этом году не удалось, а ожидания на следующий год у многих достаточно мрачные, при этом сильно портить себе настроение спекулянты до нового года не будут, а закончат год примерно на текущих уровнях, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" полагает, что на зарубежных фондовых площадках можно видеть риски перехода к среднесрочному нисходящему движению после жесткой риторики основных центральных банков. Негативный сигнал подтвердится, в частности, при закреплении индекса S&P 500 ниже поддержки 3900 пунктов, указывает она.

"Макроэкономические сигналы на следующей неделе поступят со стороны данных о производственной инфляции Великобритании и Германии, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – индекса ценового потребления, данных по рынку жилья США, заказам на товары длительного пользования, окончательному ВВП за третий квартал 2022 года, индексу потребительского доверия, личным доходам и расходам США", — добавляет она.

"Нефть продолжит торговаться вокруг уровня 80 долларов за баррель марки Brent, однако общий настрой скорее будет минорным. Вероятно, мы можем увидеть сильные проскальзывания котировок черного золота вниз. Однако такие движения будут в основном откупаться", — полагает Манько.

"Нефтяные фьючерсы остаются под нисходящим давлением, об актуальности которого можно говорить при положении котировок Brent и WTI ниже сопротивлений в 83 доллара и 76,5 доллара соответственно. Покупки сдерживаются страхами глобальной рецессии и возобновлением укрепления доллара. Позитивными факторами, однако, остаются перспективы ускорения экономики Китая", — считает Кожухова.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российски фондовый рынок будет испытывать дефицит оптимизма, и многие акции будут находится в красной зоне по итогам недели, считает Манько из РИА Рейтинга.

"Индексы Мосбиржи и РТС пока не находят драйверов для возвращения к восходящему движению, что заставляет с осторожностью смотреть на их перспективы на ближайшую неделю. Российский рынок при этом сдержанно реагирует на внешний негатив и пытается найти позитив в отдельных корпоративных историях", — говорит Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Долларовый РТС мог бы получить поддержку в случае приостановки ослабления рубля к доллару у сопротивления 65 рублей, добавляет она.

"На следующей неделе ключевым событием для рынка станет дивидендный разрыв в акциях "Лукойла". Он может составить порядка 15% во вторник. Учитывая высокую долю акций нефтяной компании в индексе Мосбиржи (16,3%), такая просадка отнимет у него порядка 50 пунктов или 2,5%. Поэтому индекс может опуститься на минимальные отметки с середины октября", — подсчитал Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

Аналитик обращает внимание, что следующая неделя по сути будет последней активной в этом году. Затем торговая активность и волатильность может существенно снизиться, и сильных движений мы уже в голубых фишках не увидим при спокойном внешнем фоне. Останутся только лишь спекуляции в третьем эшелоне, которые сопровождают практически каждую сессию в последние недели, добавляет он.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

На следующей неделе у рубля есть потенциал к укреплению в рамках коррекции, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль не отреагировал на решение Банка России по ключевой ставке

"Способствовать этому будет фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры будут продавать валютную выручку для уплаты налогов. На этом фоне курс может опуститься ниже 64 рублей за доллар. На динамику юаня на следующей неделе могут повлиять действия Банка Китая, который во вторник объявит о решении относительно ставок на один год и на пять лет", — добавляет он.

Китайский юань достаточно долго был недооценен как к доллару, так и к рублю, и в конце года у него появились возможности для роста, говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "С одной стороны, это связано с отменой большинства антиковидных ограничений в КНР, что создает оптимизм в отношении курса юаня. В России повышается спрос на юань, и мы ожидаем, что высокий спрос на китайскую валюту в России сохранится как минимум до конца декабря", — добавляет она.

Активность игры на понижение курса рубля будут сдерживать ожидания налогового периода с его традиционным спросом на рубли и выплаты дивидендов крупными экспортерами, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Скорее всего, хуже рынка будут акции ритейлеров и нефтяных компаний, а лучше рынка будут акции строителей, металлургов и банков на фоне отыгрыша новостей относительно продления и расширения льготной ипотеки, полагает Манько из РИА Рейтинга.

"На предстоящей неделе из корпоративных событий – закрытие реестра на получение дивиденда по акциям "Лукойла", на этом фоне они могут стать аутсайдерами. В то же время, углубления коррекции по широкому спектру бумаг, как это происходит на внешних площадках, не ожидаем. Лучше рынка, на наш взгляд, будут акции Сбербанка, "Полюса", "Сургутнефтегза", "Магнита", Ozon", — говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.