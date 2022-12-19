МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии понедельника снижается к доллару, мало меняется к юаню и символически подрастает к евро: доллар в моменте поднимался выше 65 рублей – впервые с 30 мая, затем немного откатился, юань торгуется по 9,273 рубля, а евро — по 69,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, почему доллар обречен на рост в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 33 копейки — до 64,98 рубля и уже максимально поднимался до 65,2 рубля.

Курс юаня снижается на 0,6 копейки, до 9,273 рубля, евро перешел к символическому снижению и теряет 5 копеек, до 69,05 рубля, хотя на старте торгов подрастал на 7 копеек к уровню закрытия пятницы.