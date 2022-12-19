МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара к мировым валютам поддерживает спрос на промышленный металл. Рубль слабеет к доллару и мало меняется к юаню

По состоянию на 8.28 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,38% — до 3,7845 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,33%, до 8 266,5 доллара, алюминия — на 0,38%, до 2 375 долларов, цинка — на 4,49%, до 3 018 долларов.

При этом к евро доллар дешевеет на 0,2%, к иене — на 0,4%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.