БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает, что цена на газ в 188 евро МВт.ч даст правильный сигнал рынкам, но будет работать потолок от 150 до 200 евро за МВт.ч
"Любая цена между 150-190-200 евро за МВт.ч будет работать", — сказал Скрекас по прибытии на совет министров энергетики ЕС.
"Я считаю, что цена в 188 евро МВт.ч даст правильный сигнал рынкам", — заявил греческий министр.
Он повторил ранее сделанные заявления, что не согласится с потолком в 275 евро.