БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает, что цена на газ в 188 евро МВт.ч даст правильный сигнал рынкам, но будет работать потолок от 150 до 200 евро за МВт.ч Во Франции назвали предполагаемый уровень потолка цен на газ

"Любая цена между 150-190-200 евро за МВт.ч будет работать", — сказал Скрекас по прибытии на совет министров энергетики ЕС.

"Я считаю, что цена в 188 евро МВт.ч даст правильный сигнал рынкам", — заявил греческий министр.

Он повторил ранее сделанные заявления, что не согласится с потолком в 275 евро.