МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на нефть растут на ожиданиях восстановления спроса, связанных с ослаблением антиковидных ограничений в КНР, передает агентство Reuters. Кроме того, решение властей США пополнить стратегические нефтяные резервы отодвинуло на второй планы опасения по поводу риска глобальной рецессии.

К 07.53 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 42 цента, или на 0,5%, до 79,46 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI — на 38 центов, или 0,5%, до 74,67 доллара за баррель.

В прошедшую пятницу цены на оба сорта нефти потеряли более 2% на фоне жесткой риторики центральных банков США и Европы, намекнувших на дальнейшее повышение процентных ставок. На рынках снова усилились опасения по поводу возможной рецессии.

На фоне смягчения карантинных ограничений Китай накрывает первая из трех ожидающихся волн заражения коронавирусом.

"Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, оптимизм по поводу открытия китайской экономики и смягчение подхода к борьбе с COVID улучшают перспективы цен на нефть", — считает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

Последовательный отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу в КНР постепенно оживляет ослабленный авиационный сектор. По данным Kayrros, за две недели спрос на авиатопливо в среднем подскочил на 75%, или примерно на 170 000 баррелей в день.

Пекин планирует увеличить количество рейсов с целью восстановить к 6 января среднесуточный объем пассажирских авиаперевозок до 70% от уровней 2019 года, сообщили в пятницу в информагентстве Caixin.

"Рынок будет следить за восстановлением спроса в Китае… Общий прогноз вполне оптимистичен, однако темпы восстановления могут быть низкими и неоднородными, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в КНР в краткосрочной перспективе", — отметили аналитики Haitong Futures.

Кроме того, в 2023 году китайские власти намерены стабилизировать экономику (объемом около 17 триллионов долларов), а также провести ряд политических преобразований, чтобы обеспечить достижение всех поставленных задач. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники и политики КНР в ходе закрытого двухдневного заседания, на котором обсуждалась экономическая стратегия на следующий год.

"Основным инструментом воздействия на экономику станет налогово-бюджетное стимулирование и стабилизация денежно-кредитной политики. По нашим оценкам, в следующем году дефицит бюджета в Китае составит около 8% ВВП", — сообщил Айрис Пан, главный экономист азиатского подразделения ING Bank.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, более стремительный рост мобильности населения будет содействовать ускорению роста ВВП, начиная с первой половины 2-го квартала 2023 года.

"Исходя из более стремительного восстановления экономической активности, которое будет оставаться таковым более продолжительный период времени, мы повышаем прогноз роста ВВП в 2023 году с 5% до 5,4%. Это даже выше консенсус-прогноза 4,8%", — сообщили аналитики в понедельник.

В пятницу Минэнерго США сообщило о решении пополнить стратегические нефтяные запасы, начиная с февраля следующего года. Эта новость также улучшила прогнозы цен на нефть.

Таким образом, власти США будут впервые закупать нефть после того, как в этом году они реализовали рекордные 180 млрд баррелей нефти из стратегических резервов.