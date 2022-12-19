МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник укрепляются, так как ослабление доллара США нивелирует давление на цены на этот драгоценный металл, оказываемое ожиданиями дальнейшего роста стоимости заимствований в США, пишет Reuters.

Около 09.15 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,2%, до 1797,17 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4%, до 1807,20 доллара.

Индекс доллара упал на 0,4%, что сделало золото более привлекательным для держателей иных валют.

Однако "для более устойчивого восстановления цен на золото мы должны приблизиться к окончанию цикла повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС)", считает аналитик UBS Джиованни Стауново.

"Котировки золота будут удерживаться на более низких уровнях, пока ФРС продолжает сигнализировать о намерении осуществить дальнейшее увеличение стоимости заимствований в рамках борьбы с инфляцией", — добавил он.

В пятницу будет представлен индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США. Этот отчет, вероятно, станет катализатором сильного роста цен на золото, говорит Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

"Многие говорят о том, что пик инфляции в США остался позади, и слабые данные могут оказаться этим драйвером. С другой стороны, более сильный показатель может столкнуть котировки к недавним минимумам около 1760 долларов", — добавляет он.

"Новая вспышка заболеваемости Covid-19 в Китае негативно повлияет на спрос на физическом рынке золота", — сказал Стауново.

Серебро на рынке спот выросло на 0,6%, до 23,33 доллара за унцию. Платина прибавила в цене 1,7%, до 1008,25 доллара, а палладий укрепился на 1,3%, до 1736,25 доллара.