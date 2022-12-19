МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Проект индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа, который придет на смену ИИС первого и второго типов, появится в ближайшей перспективе, ожидает первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Акции на Мосбирже прибавляют 0,3 процента

"Мои ощущения, что проект появится в ближайшей перспективе, что нам нужно сделать все возможное, чтобы и негосударственное пенсионное обеспечение, и иные формы инвестирования получили дополнительный шанс в текущих условиях. Мне кажется, что все спорные вопросы практически закрыты. Я, например, ожидаю это в самое ближайшее время", — сказал он журналистам, комментируя перспективы запуска ИИС-3.

"Мы исходим из того, что по ИИС-3 предоставляются очень значимые льготы. Мы с Минфином видим, что сейчас первостепенная необходимость сосредоточиться на долгосрочном инвестировании. Бюджет не может себе позволить льготы по всем направлениям, нам нужно выбирать что-то, и мы считаем, что ИИС-3 наиболее отвечает данной потребности", — отметил он.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что ЦБ РФ ждет в 2023 году принятия законодательства по ИИС-3, тогда как сам механизм заработает в 2024 году, — он придет на смену ИИС-1 и ИИС-2.

Банк России сообщал в ноябре, что совместно с правительством намерен улучшать механизм ИИС, в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы. В частности, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования десять лет.

По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы.