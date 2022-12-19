МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в минусе после снижения по итогам прошлой недели, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.58 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,05%, до 32905,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 10618,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 3837,34 пункта.

По итогам прошлой недели Dow Jones упал на 1,7%, NASDAQ – на 2,7%, S&P 500 – на 2,1%. Инвесторы оценивали решения Федрезерва, а также данные по инфляции в США.

Тем не менее, несмотря на снижение, аналитики отмечают, что трейдеры начали закладывать замедление инфляции, наблюдающееся как в США, так и в Европе, и это может способствовать росту рисковых настроений.

"Рынки начали закладывать в цены замедление инфляции, отчасти связанное с действиями центробанков", — цитирует агентство Блумберг менеджера по смешанным инвестициям Aegon Asset Management Джейкоба Вийверберга (Jacob Vijverberg).