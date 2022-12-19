МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером слабо снижается, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на последние макроэкономические события и оценивают макроэкономические показатели.

По состоянию на 20.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,85 доллара, или на 0,05%, — до 1 799,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на символические 0,23% — до 23,275 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,594% с уровня прошлого закрытия в 3,482%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, то есть доходность бумаг и цена драгметалла, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Кроме того, трейдеры продолжают ожидать, какие меры примет Федеральная резервная система (ФРС) США по ставке. В декабре регулятор ожидаемо повысил ее до 4,25-4,5% годовых, а глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

По данным CME Group, 63% экспертов ожидают, что темпы повышения ставки в феврале 2023 года будут замедлены до 25 базисных пунктов и ставка составит 4,5-4,75%. В декабре она была повышена на 50 базисных пунктов, а до этого было четыре повышения на 75 базисных пунктов подряд.