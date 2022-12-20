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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221220/839233610.html
Доллар торгуется у отметки 68 рублей
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Курс рубля в начале торговой сессии вторника снижается к доллару и юаню: доллар торгуется в районе 68 рублей, юань — 9,69 рубля, а евро — по 72,10 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 20.12.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии вторника снижается к доллару и юаню: доллар торгуется в районе 68 рублей, юань — 9,69 рубля, а евро — по 72,10 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 24 копейки, до 67,96 рубля, юаня —на 2,8 копейки, до 9,685 рубля, курс евро перешел к уровню закрытия торгов в понедельник – 72,10 рубля, хотя на старте торгов подрастал до 72,70 рубля.