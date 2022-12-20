МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии вторника снижается к доллару и юаню: доллар торгуется в районе 68 рублей, юань — 9,69 рубля, а евро — по 72,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал валюту, которую лучше покупать в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 24 копейки, до 67,96 рубля, юаня —на 2,8 копейки, до 9,685 рубля, курс евро перешел к уровню закрытия торгов в понедельник – 72,10 рубля, хотя на старте торгов подрастал до 72,70 рубля.