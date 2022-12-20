МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии вторника перешел к росту и против доллара, и против юаня, и к евро после снижения в начале торгов: доллар торгуется в районе 67,3 рубля, юаня — 9,6 рубля, а евро — 71,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал валюту, которую лучше покупать в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.40 мск снижается на 46 копеек, до 67,26 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,60 рубля, евро — на 69 копеек, до 71,41 рубля.

В начале торгов курс доллара максимально поднимался до 68,44 рубля, юаня — до 9,766 рубля, курс евро рос до 72,70 рубля.