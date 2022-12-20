МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару растет на 2,6% во вторник утром, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к росту

По состоянию на 7.48 мск курс доллара к иене падает до 133,32 иены со 136,88 иены, или на 2,6%.

В то же время курс евро к доллару растёт до 1,0609 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0605 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,38%, до 104,32 пункта.

Ранее во вторник японский центробанк объявил свое решение. Регулятор в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. В то же время он расширил диапазон колебаний для кривой доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта, а было плюс-минус 0,25 п.п.

"Было нереалистично пытаться удержать долгосрочную доходность облигаций с фиксированной процентной ставкой на уровне 0,25%. Мне кажется, что центробанк хотел создать некоторое ощущение гибкости политики или пространства для принятия решений", — считает старший экономист Dai-ichi Life Group Хидео Кумано (Hideo Kumano), которого цитирует агентство Франс Пресс.

В то же время центробанк Китая ранее во вторник также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.