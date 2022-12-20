МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, следуя динамике рынков Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США продолжают снижение

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,64%, до 3087,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 1989,43 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 19099 пунктов. Японский Nikkei 225 падает на 2,66%, до 26514 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,52%, до 7025,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,74%, до 2334,69 пункта.

На динамику азиатских индексов повлияли американские фондовые рынки, основные индексы которых в понедельник заметно опустились. Рынки продолжают оценивать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По итогам декабрьского заседания регулятор повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики в случае, если инфляция не начнет замедление умеренными темпами.

"В понедельник индексы Уолл-стрит снизились пятый день подряд после того, как ФРС заявила на прошлой неделе, что ставку, возможно, придется повышать дольше, чем прогнозировалось ранее. Тон на рынках задают туманные перспективы мировой экономики", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).