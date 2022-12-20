МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром остается под отметкой в 1 800 долларов за тройскую унцию, почти не изменяясь по сравнению с прошлым закрытием торгов, следует из биржевых сводок. Нефть слабо подорожала после заявлений о спросе в Китае

По состоянию на 7.59 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 1,2 доллара, или на 0,07%, до 1 798,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,31% — до 23,128 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать монетарную политику основных мировых регуляторов, что влияет на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные.

С одной стороны, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США повысила учётную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. И по данным CME Group, 65% экспертов ожидают, что в феврале она будет повышена ещё на 0,25 п.п.

В то же время центробанк Японии ранее во вторник в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом он расширил диапазон колебаний доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (с 0,25 процентного пункта). А в самом Китае центробанк также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) — на уровне 3,65%.