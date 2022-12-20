МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник опускается, рынки в том числе оценивают снижение до исторического минимума индекса деловой уверенности в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,77%, до 3,733 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,65%, до 8 320 долларов, алюминия — сократилась на 0,59%, до 2 361 доллара, цинка — опустилась на 0,2%, до 3 012 долларов.
Согласно статистике World Economics, индекс деловой уверенности в Китае во всех отраслях упал почти до 48 пунктов, что стало историческим минимумом. В релизе также отмечается риск рецессии китайской экономики в следующем году. Всё это может вызвать снижение спроса на промышленные металлы в стране.