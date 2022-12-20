МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник опускается, рынки в том числе оценивают снижение до исторического минимума индекса деловой уверенности в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото стабильна на ожиданиях действий мировых регуляторов

По состоянию на 8.26 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,77%, до 3,733 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,65%, до 8 320 долларов, алюминия — сократилась на 0,59%, до 2 361 доллара, цинка — опустилась на 0,2%, до 3 012 долларов.

Согласно статистике World Economics, индекс деловой уверенности в Китае во всех отраслях упал почти до 48 пунктов, что стало историческим минимумом. В релизе также отмечается риск рецессии китайской экономики в следующем году. Всё это может вызвать снижение спроса на промышленные металлы в стране.