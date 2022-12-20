МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Во вторник австралийский и новозеландский доллары резко снизились против японской иены, после того как Банк Японии расширил диапазон отклонения доходности облигаций от целевого уровня, передает Reuters. Рынки восприняли это неожиданное решение как сигнал о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики.

Пара австралийский доллар/иена упала на 2,9%, до минимума за семь месяцев 89,30, а пара новозеландский доллар/иена — на 2,5%, до минимума с середины ноября 84,34.

Иена подскочила, после того как Банк Японии объявил о планах увеличить объемы покупок 10-летних государственных облигаций и расширении диапазона колебания доходности до +/-50 базисных пунктов от +/-25 базисных пунктов.

Инвесторы сочили это решение первым шагом к сворачиванию управления кривой доходности, и это всколыхнуло мировые рынки облигаций.

"Думаю, это решение было абсолютно неожиданным, если не сказать сильнее", — отметила аналитик CBA Кэрол Конг.

"После коррекции YCC пара доллар США/японская иена быстро падает, и я думаю, что что это решение прокладывает путь к полной отмене YCC и, возможно, к дальнейшему отходу от крайне мягкой денежно-кредитной политики", — сказала она.

"Если рынки воспримут это решение как сигнал о повышении ключевой процентной ставки в 2023 году, то в ближайшие недели пара доллар/иена продолжит снижаться", — добавила Конг.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась без изменений, по 0,6690, не прорвав в понедельник поддержку 0,6670/77. Пара остается далеко от сильного сопротивления, расположенного на достигнутом на прошлой неделе 3-месячном максимуме 0,6893.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до 0,6347 и может прорвать поддержку 0,6321.

Рынки облигаций нервозно восприняли неожиданное решение Банка Японии. Доходность 10-летних облигаций Австралии подскочила на 25 базисных пунктов, до 3,77%, так как инвесторы опасаются, что один из последних источников дешевой ликвидности может скоро пересохнуть.

С учетом вероятности ужесточения денежно-кредитной политики в Японии рынки фьючерсов повысили оценку пика ключевой ставки в Австралии на 12 базисных пунктов, до 3,88%.

В вышедших во вторник протоколах декабрьского заседания Резервного Банка Австралии сказано, что правление обсуждало возможность паузы в цикле повышения ставок, но решило, что причины для повышения ключевой ставки на четверть процентного пункта, до 3,1%, более веские.

"На основе анализа протоколов мы считаем, что ставки будут повышены и в феврале, и в марте", — сказал главный экономист Westpac Билл Эванс.

"На заседании в мае центральный банк будет учитывать высокую инфляцию в 1-м квартале, а также повышательное давление на нее со стороны дефицита рабочей силы и роста зарплат", — добавил он.

Эванс ожидает, что в июне, когда накопятся признаки ослабления экономики, Резервный банк Австралии поставит процесс ужесточения политики на паузу.