МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник падают, поскольку рост числа новых случаев ковида в Китае привел к сокращению промышленной активности и усилил опасения относительно спроса в ближайшей перспективе, передает агентство Reuters.

Около 04.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 1%, по 8241 доллару за тонну. Котировки теряют позиции, достигнутые в ходе сессии понедельника на фоне обещаний властей Китая простимулировать рост экономики.

Китай, крупнейший в мире потребитель металлов, столкнулся с ускорением распространения коронавируса после смягчения карантинных ограничений. По словам участников рынка, рост числа новых заражений ковидом сказался на цепочках поставок и логистических мощностях в Китае.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, 19 декабря было зафиксировано пять смертей от коронавируса, в то время как днем ранее было зарегистрировано два летальных исхода. В итоге общее число смертей от коронавируса в Китае составляет 5242.

"Цены падают, поскольку экономика столкнулась с трудностями, — отметил один из трейдеров в Пекине. — Цепочки поставок рушатся, так как все больше рабочих заражаются ковидом".

Деловая уверенность китайского бизнеса упала до почти 10-летнего минимума, согласно результатам опроса, проведенного World Economics, что отражает влияние растущего числа новых случаев Covid-19 на экономическую активность.

Январские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже снизились в цене на 0,5%, до 64 990 юаней (9304,76 доллара) за тонну.

Среди инвесторов наблюдается снижение склонности к риску перед праздниками. На этом фоне фондовые индексы Уолл-Стрит в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд.

Между тем алюминий на LME торговался с повышением на 0,7%, по 2378,50 доллара за тонну, цинк подешевел на 0,7%, до 2990,50 доллара за тонну, свинец прибавил 0,5%, до 2148,50 доллара за тонну, в то время как олово выросло в цене на 0,3%, до 23 385 долларов за тонну.

Китайская Tsingshan Group строит новый никелевый завод, металл с которого может поставляться на склады LME, сообщает Bloomberg.

Крупнейший в мире производитель нержавеющей стали и никеля строит завод на острове Сулавеси в Индонезии. Завод мощностью 50 000 тонн рафинированного никеля в год может быть введен в эксплуатацию к июлю.