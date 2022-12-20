МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом квартале 2023 года начать рассчитывать индекс замещающих облигаций, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов. Альфа-банк зафиксировал финальный объем размещения облигаций

"В первом квартале планируем начать расчет индекса замещающих облигаций. Это новый большой сегмент, мы видим спрос на такой инструмент", — сказал он.

На долговом рынке Московской биржи в этом году появился новый сегмент замещающих облигаций, которые выпускаются российскими эмитентами взамен еврооблигаций в российском контуре с глобальным сертификатом в НРД.

"Размещено 20 выпусков шести эмитентов общим объемом 463 миллиарда рублей. В ноябре доля замещающих облигаций составила 7% в объеме торгов корпоративными облигациями и 31% от торгов евробондами. Инструмент пользуется популярностью у розничных инвесторов", — сообщил глава торговой площадки Юрий Денисов.