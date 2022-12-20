МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом квартале 2023 года начать рассчитывать индекс замещающих облигаций, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов.
"В первом квартале планируем начать расчет индекса замещающих облигаций. Это новый большой сегмент, мы видим спрос на такой инструмент", — сказал он.
На долговом рынке Московской биржи в этом году появился новый сегмент замещающих облигаций, которые выпускаются российскими эмитентами взамен еврооблигаций в российском контуре с глобальным сертификатом в НРД.
"Размещено 20 выпусков шести эмитентов общим объемом 463 миллиарда рублей. В ноябре доля замещающих облигаций составила 7% в объеме торгов корпоративными облигациями и 31% от торгов евробондами. Инструмент пользуется популярностью у розничных инвесторов", — сообщил глава торговой площадки Юрий Денисов.