МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в следующем году планирует запустить расчет индекса масличных культур, сообщил журналистам управляющий директор её департамента развития бизнеса Кирилл Пестов. Россия и Египет обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

"В этом году начали расчет биржевого индекса пшеницы, в следующем году планируем активно развивать торговлю масличными культурами и планируем начать расчет соответствующего индекса", — сказал он.

"Также планируем предоставить прямой доступ к биржевым торгам на НТБ импортерам из дружественных стран, которые исторически являются покупателями российского зерна — Турция, Египет, Саудовская Аравия и другие страны", — рассказал в целом о планах площадки он.

Национальная товарная биржа (НТБ), входящая в группу Московской биржи, с 18 мая начала расчет и ежедневную публикацию индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. А в конце августа Московская биржа начала торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт.