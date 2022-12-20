МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом полугодии 2023 года реализовать пилотный проект по запуску информационно-торгового терминала, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов. Набиуллина: эмитенты должны перейти к полному раскрытию информации

"Следующий большой проект в достаточно новой нише, которая появилась в России, – это информационные продукты. В первом полугодии планируем сделать пилотный проект по запуску информационно-торгового терминала", — сказал он.

"Торговая часть у нас уже реализована и есть на базе нашего терминала MOEX Dealing. К торговой части будет добавлена ценовая и справочная информация от группы "Московская биржа", аналитика и прогнозы, а также новости от наших партнеров и внешних источников", — добавил Пестов.

По его словам, до конца 2023 года планируется расширение функционала, в том числе за счет доработки информационно-аналитической части.

"Терминал получит современный дизайн и будет выстроен в соответствии с запросами клиентов. Это легальное и защищенное отечественное решение, отвечающее требованиям регулирования и работающее в инфраструктуре Московской биржи", — сказал он.