Мосбиржа запустит информационно-торговый терминал в 2023 году
Мосбиржа реализует проект по запуску информационно-торгового терминала в 2023 году
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом полугодии 2023 года реализовать пилотный проект по запуску информационно-торгового терминала, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов.
"Следующий большой проект в достаточно новой нише, которая появилась в России, – это информационные продукты. В первом полугодии планируем сделать пилотный проект по запуску информационно-торгового терминала", — сказал он.
"Торговая часть у нас уже реализована и есть на базе нашего терминала MOEX Dealing. К торговой части будет добавлена ценовая и справочная информация от группы "Московская биржа", аналитика и прогнозы, а также новости от наших партнеров и внешних источников", — добавил Пестов.
По его словам, до конца 2023 года планируется расширение функционала, в том числе за счет доработки информационно-аналитической части.
"Терминал получит современный дизайн и будет выстроен в соответствии с запросами клиентов. Это легальное и защищенное отечественное решение, отвечающее требованиям регулирования и работающее в инфраструктуре Московской биржи", — сказал он.