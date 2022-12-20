МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в следующем году вернется к обсуждению с участниками рынка вопроса о запуске утренних торгов на рынке акций и срочном рынке, вечерних торгов на валютном рынке и будет оценивать эффективность такого шага, сказал на встрече с журналистами глава биржи Юрий Денисов и уточнила пресс-служба площадки. Глава Мосбиржи отметил рост доли юаня в обороте валютного рынка

"В 2023 году вернемся к этому вопросу, с участниками будем разговаривать, что они хотят, какой сервис надо дать клиентам, чтобы было удобно. Здесь важно, чтобы и ликвидность не пострадала. Будем смотреть, что и как сделать с учетом того, что у нас появились валюты, которые торгуются в основном в утренний период", — сказал Денисов, говоря об утренних торгах на рынке акций.

"В середине 2023 года планируем вернуться к вопросу дальнейшего расширения времени торгов. Будем обсуждать возобновление вечерних торгов на валютном рынке, увеличение с 7 утра утренних торгов на срочном рынке (сейчас с 9 утра), а также возобновление утренней сессии на рынке акций", — уточнили в пресс-службе Московской биржи.

Фондовые торги на Московской бирже с 12 сентября проводятся в следующем режиме: 9.50-18.50 мск — основная торговая сессия, при этом с 9.50 до 10.00 — аукцион открытия, с 10.00 до 18.40 — торговый период, а с 18.40 до 18.50 — аукцион закрытия. Затем с 19.00 до 23.50 — вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 — аукцион открытия. То есть суммарно торги продолжаются в течение 14 часов.

При этом также с 12 сентября биржа возобновила утреннюю сессию на валютном рынке. Торги проводятся в следующем режиме: 6.50-7.00 мск — аукцион открытия, 7.00-19.00 мск — торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги продолжаются в течение 12 часов.

Денисов напомнил, что доля нерезидентов на российском рынке акций до февраля была 46%, на срочном рынке — 49%. Доля частных инвесторов в ноябре составила, с учетом ухода нерезидентов, на рынке акций 80% по сравнению с 40% в 2021 году, на срочном рынке — 68% и 43%, на вторичном рынке облигаций — 24% и 10%, на рынке валюты спот — 29% против 12%, отметил он.

"В этом году на рынок пришли 6 миллионов частных инвесторов, и сейчас почти 23 миллиона физлиц имеют счета на фондовом рынке. Брокерских счетов практически 40 миллионов. Как мы говорили, важно, чтобы эти люди участвовали в торгах — у нас более 2 миллионов человек активных участников, тех, кто делает хотя бы одну сделку в месяц", — также сказал Денисов.