МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX в понедельник упали на 11% на прогнозах менее холодной, чем ранее ожидалось, погоды в ближайшие две недели, из-за чего спрос на газ для отопления помещений может сократиться, сообщило агентство Reuters.

Ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с понижением на 74,9 цента, или 11,3%, по 5,851 доллара за млн БТЕ. Контракты закрылись на минимуме с 9 декабря.

"Рынок пытается смотреть дальше и осознает, что нас ждут только краткосрочные морозы", — отметил Фил Флинн, главный аналитик Price Futures Group.

"Поэтому на цены уже влияют опасения относительно погоды в будущем", — добавил он.

По оценкам Refinitiv, число градусодней отопления в континентальных штатах США в ближайшие две недели составит 423. Это ниже по сравнению с прогнозом, сделанным в пятницу. Число градусодней отопления позволяет оценить спрос на энергию, необходимую для отопления помещений, основываясь на температурах воздуха.

Кроме того, сохраняется неопределенность относительно сроков возобновления работы СПГ-терминала Freeport, говорит Флинн.

"Возобновление укрепления доллара и падение цен на нефть в конце прошлой недели могут оказать давление на котировки газа", — подчеркнули аналитики Ritterbusch and Associates. По их словам, "рынок газа не выглядит готовым продемонстрировать устойчивый рост, поскольку все большую роль начинают играть погодные факторы".

За истекший период года котировки природного газа на NYMEX подскочили примерно на 62%.

В Европе газ торговался по 32 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 36 долларов за млн БТЕ.