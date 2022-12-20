МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций компенсировал часть понесенных на старте торгов потерь, индекс Мосбиржи вернулся выше 2100 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 26 октября

Индекс Мосбиржи к 12.33 мск падает на 1,08%, до 2106,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 3%, до 961,7 пункта. С утра индекс Мосбиржи обновил минимум с 25 октября, упав до 2070,58 пункта.

Акции "Лукойла" к текущему моменту дешевеют на 11,7%, до 4085 рублей, а с утра максимально падали в цене на 16,04%, до 3883,5 рубля.

"Индексы Московской биржи, ведомые акциями ПАО "Лукойл", продолжают оставаться в минусе, что вполне объяснимо", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

В лидерах падения цены на Московской бирже также бумаги ДВМП (-2,1%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Алросы" (-0,7%). На слабом рубле продолжают дорожать акции металлургов: ММК (+3,5%), "Русала" (+2,9%), НЛМК (+3,4%) Polymetal (+2,9%).