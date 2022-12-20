МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Котировки зерновых и сои на Чикагской бирже (CBOT) в понедельник упали на сообщениях об осадках, оросивших пострадавшие от засухи сельскохозяйственные районы Аргентины. В МККК рассказали о поставках в Африку в рамках "зерновой сделки"

Эта страна является крупнейшим мировым экспортером переработанной сои, но рекордная засуха иссушила обычно плодородные равнины, и многие фермеры не смогли засеять поля.

В пятницу и субботу над более чем половиной площадей, засеянных кукурузой и соей, в Аргентине прошли дожди, сообщает Commodity Weather Group. На следующей неделе осадки обещают быть менее обильными, и состояние посевов может ухудшиться, добавляют в компании.

Котировки фьючерсов на зерновые и сою снижались в то время, как производители в США столкнулись с возросшей конкуренцией на экспортном рынке. Вскоре в Бразилии будет собран очередной урожай сои, сказал Дон Руз из U.S. Commodities.

"На этих уровнях, учитывая конкуренцию на мировом рынке, если погодные условия изменятся, то премия, заложенная в котировки, может исчезнуть", — добавил он.

Наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT в понедельник завершили торги падением на 19 1/4 цента, по 14,60 3/4 доллара за бушель. Кукуруза закрылась снижением на 5 3/4 цента, по 6,47 1/4 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу потеряли 5 центов, до 7,48 1/2 доллара за бушель. Глава РЗС спрогнозировал объем экспорта зерна в сезоне 2022-2023

"Объем торгов на рынке незначителен, учитывая прошедшие в выходные осадки", — сказал Руз.

Опасения относительно ослабления роста мировой экономики также оказывали давление на цены, добавили аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк на прошлой неделе подстегнули беспокойство относительно рецессии, просигнализировав о намерении продолжать повышение процентных ставок в рамках борьбы с инфляцией.

"Конец года будет ознаменован широкомасштабной фиксацией прибыли после нескольких чрезвычайно волатильных месяцев", — полагают в Agritel.

Экспортеры США продали 141 000 тонн кукурузы в Мексику и 132 000 тонн сои неизвестным покупателям, согласно данным Минсельхоза США.