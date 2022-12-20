МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Котировки золота подскочили выше ключевого уровня 1800 долларов, поскольку доллар США упал на фоне неожиданной смены политики Банка Японии, сообщает агентство Reuters. Между тем рынок по-прежнему следит за дальнейшим направлением политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 10.37 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,1%, до 1806,34 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 1%, по 1816,20 доллара за унцию.

Индекс доллара снижается, поскольку иена выросла после того, как Банк Японии объявил об изменениях в механизме контроля доходности гособлигаций.

"Уровень 1800 долларов остается довольно проблемным для покупателей, которые уже столкнулись с разворотом цен вниз с этой отметки в августе… (однако) сейчас, судя по всему, путь наименьшего сопротивления для золота лежит вверх", — отметила Даниэла Хаторн, аналитик Capital.com.